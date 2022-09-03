Почему питьевая диета не поможет похудеть

Питьевая диета уже многие годы остается одной из самых популярных и вместе с тем спорных методик похудения. С одной стороны, такая система питания позволяет максимально быстро сбросить лишние килограммы, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы желающих нормализовать вес. С другой — врачи сходятся во мнении, что отказ от твердой пищи в течение продолжительного времени подходит не всем и может серьезно навредить здоровью. В рамках цикла материалов о диетах «Лента.ру» вместе с экспертами разбиралась в основных принципах и опасностях питьевого режима.

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Что такое питьевая диета

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Питьевая диета считается разновидностью монодиеты и предполагает полное исключение из рациона твердых продуктов. Разрешены только жидкости, которые можно проглатывать, не жуя. Основная идея питьевой диеты заключается в том, чтобы избежать пережевывания пищи, в процессе которого выделяется желудочный сок, стимулирующий аппетит и вынуждающий человека есть больше.

Переход на жидкую пищу позволяет сократить дневную калорийность до нуля, если основу рациона составляет вода, или до 600-1200 килокалорий в сутки, если в рационе присутствуют соки и компоты. Придерживаться питьевой диеты можно до 30 дней

Однако Елена Тихомирова, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники», рекомендовала прибегать к такому режиму питания исключительно в качестве краткосрочной разгрузки организма и только при условии отсутствия проблем со здоровьем. «В процессе пережевывания пищи, даже если она низкокалорийная, организм понимает, что скоро насытится. Питьевые калории он за еду не считает, из-за чего получается, что энергия с углеводами из тех же соков поступает, а телу все равно голодно. Однако три-пять голодных дней не возбраняются и дают хорошие результаты», — пояснила она.

Что разрешено и запрещено на питьевой диете

Классическая версия питьевой диеты предполагает питание исключительно жидкостями. Причем придется отказаться не только от твердой еды, но и от жевательной резинки и жевательных конфет без сахара, чтобы не спровоцировать выработку желудочного сока на пустой желудок и, как следствие, приступа гастрита, изжоги или язвы. Более того, так как рацион крайне скудный и несбалансированный, лучше придерживаться его под контролем специалиста.

Продукты, разрешенные питьевой диетой: вода, в том числе минеральная

овощные и фруктовые соки

смузи, овощные и фруктовые пюре

мясной, овощной или рыбный бульон

супы-пюре, жидкие каши

чай, кофе, различные травяные настои

компоты и кисели без сахара, подсластителей и прочих усилителей вкуса

несладкие кисломолочные продукты низкой жирности: кефир, йогурт, ряженка

молоко — при отсутствии индивидуальной непереносимости

Светлана Павличенко, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», врач-кардиолог клиники «Огни Олимпа», подчеркнула, что существует ряд правил, которых необходимо придерживаться при соблюдении питьевой диеты. «В день необходимо выпивать минимум два литра негазированной воды. Порция жидкости за один прием должна быть небольшой, до 350 миллилитров, перерыв между “приемами пищи” — не менее трех часов. Полностью запрещаются жирная еда, специи, сахар — любые усилители вкуса, которые могут стимулировать аппетит. Приступы голода рекомендуется запивать большим количеством питьевой воды», — объяснила она.

"Чтобы добиться максимального эффекта от краткосрочного соблюдения режима питания на жидкостях, лучше в течение дня пить воду, отвары, компоты, чай. Это позволит приблизить суточную калорийность к нулю. Такие разгрузочные дни поспособствуют очищению организма и потере от 300 до 500 граммов жира в сутки", - Елена Тихомирова, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника»

Елена Тихомирова добавила, если срок соблюдения диеты не превышает трех дней, лучше исключить из рациона соки, смузи и другие богатые углеводами продукты.

По словам диетолога, включать в рацион более питательные жидкости стоит только при длительном соблюдении диеты. Но даже в этом случае их количество должно быть строго лимитировано, чтобы не было превышения суточной калорийности из-за переизбытка углеводов в соках и пюре.

Примерное меню на день питьевой диеты

Точных вариантов питьевой диеты не существует, однако примерное меню на день может выглядеть так.

Завтрак: стакан кефира или йогурта с низким процентом жирности

Перекус или бранч: ягодный кисель без сахара

Обед: мясной или куриный бульон, дополнительно протертый в блендере до однородного состояния

Перекус: смузи из яблок, сельдерея и моркови

Ужин: овощной суп-пюре, протертый в блендере

Зачастую желающие быстро сбросить вес и при этом не задумываться о том, что «поесть» в течение дня, предпочитают монодиету с одним основным продуктом — например, пьют только сок, кефир или отвар из трав.

Как правильно войти в питьевую диету и выйти из нее

Для относительно здоровых людей, которые просто хотят похудеть, какой-то специальной подготовки к входу в этот режим питания не существует, сообщила Тихомирова. Достаточно просто исключить жирное и фастфуд и перестать объедаться за несколько дней до начала питьевой диеты.

В то же время выход из питьевой диеты должен быть постепенным, отметила врач: «В первые дни твердая пища должна быть максимально легкой, отлично подойдут термически обработанные овощи и отварное нежирное мясо птицы в небольших количествах. Исключена агрессивная жирная и жареная еда, так как она может вызвать тяжелое расстройство желудка. Чтобы войти в нормальный режим питания после питьевой диеты, человеку обычно требуется два-три дня».

Как питьевая диета сказывается на здоровье

Сторонники питьевой диеты утверждают, что благодаря ей можно избавиться от лишнего веса за короткий срок, также она якобы дает возможность желудочно-кишечному тракту отдохнуть, отметила Павличенко. Однако, по словам специалистки, с медицинской точки зрения питьевой режим питания крайне опасен для здоровья. Ее слова подтверждены и многочисленными исследованиями, согласно которым длительное соблюдение монодиеты, к которым относится и питьевая диета, может спровоцировать различные расстройства пищевого поведения, дефицит важных витаминов и микроэлементов, анемию и ряд других патологий.

Жидкая диета изначально была разработана для медицинских целей: назначают ее для терапии тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта или для подготовки к полостным операциями и реабилитации после них. Обычно врач следит за тем, как пациент переносит такой режим питания

Для снижения веса питьевую диету все-таки лучше не использовать, а людям с острыми или хроническими заболеваниями в стадии обострения она и вовсе категорически запрещена, уверена Павличенко.

Что еще не так с питьевой диетой

Питьевая диета совершенно не сбалансирована по питательным веществам. В ней практически полностью отсутствуют белки и жиры, недостает многих микроэлементов, объяснила Павличенко. По ее словам, в жидкой пище нет клетчатки, которая абсолютно необходима для нормального пищеварения и для здоровья микробиома, участвующего во многих жизненных процессах — от усвоения питательных веществ до формирования иммунного ответа.

Еще один недостаток данной методики похудения заключается в нестабильности результата, продолжила врач: «Питьевая диета может обеспечить в лучшем случае краткосрочную потерю веса. Сильное чувство голода и отсутствие твердой пищи — это стресс для организма. Из-за этого он переходит в режим жесткой экономии. Все излишки энергии переводятся в жировую ткань и откладываются на черный день, преимущественно в районе талии. Стрессовый режим не отключается и при возврате к нормальному рациону питания: потерянные килограммы возвращаются, еще и с избытком».

Солидарна с коллегой и Тихомирова: «Из-за недостатка витаминов и микроэлементов возможны перепады настроения, эпизоды гипогликемии, из-за которых кружится голова. Физические нагрузки при такой диете должны быть ограничены по самочувствию человека».

По словам Павличенко, как и все жесткие ограничительные диеты, питьевая губительна для состояния волос и кожи. Исследования подтверждают, что в некоторых случаях из-за злоупотребления данным режимом питания у женщин прекращается менструальный цикл, начинаются проблемы с фертильностью и развивается мышечная дистрофия.

Опровергла врач и популярный аргумент сторонников питьевой диеты, что она якобы помогает вывести из организма токсины.

"«Чистка организма» и «выведение токсинов» — медицинский миф, не имеющий под собой научного основания. Здоровый организм умеет самостоятельно избавляться от ненужных веществ. Все, что для этого нужно, — физическая активность и сбалансированное питание", - Светлана Павличенко

исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», врач-кардиолог клиники «Огни Олимпа»