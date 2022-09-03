Врач рассказала о скрытой опасности спортивных батончиков

Протеиновые или энергетические батончики с высоким содержанием белка — это часть специального спортивного питания, способствующая быстрому набору мышечной массы и скорейшему восстановлению после тяжелых тренировок. Хотя это вовсе не означает, что их можно употреблять только спортсменам — в действительности они доступны любому желающему. Правда, далеко не всем они нужны. Как правильно выбирать такие батончики, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В состав протеинового батончика обычно входят белковая смесь и загуститель для связывания белка в единую структуру, шоколадная глазурь или глазурь из патоки, ароматизаторы, вкусовые добавки и сахарозаменитель.

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— Казалось бы, ничего особенного. Ведь и белок, и горький шоколад — это хорошо, а сахарозаменители избавят нас от риска набрать лишние килограммы. Но, как в любом продукте, в употреблении протеиновых батончиков есть свои подводные камни,

— предупредила врач.

При употреблении протеиновых батончиков очень важно знать их состав и содержание белка — как правило, это 30, 60 или 75 процентов протеина, а также его источник — соя или белок молока или творога. Это влияет на скорость и качество усвоения белка.

Кроме этого в составе батончика может оказаться обычный сахар, то есть быстрые углеводы, которые неполезны в большом количестве. Недобросовестные производители могут добавлять в состав вместо протеина желатин, коллаген или насыщенные жиры. А количество ароматизаторов и искусственных добавок может оказаться таким, что это существенно превысит потенциальную пользу от такого перекуса, отметила собеседница «ВМ».

— Поэтому обращайте внимание на этикетки. И помните: протеиновые батончики не заменят вам основных приемов пищи, они почти не дают сытости. Просто потому, что их предназначение — быстрое восстановление после интенсивных физических нагрузок и ускорение набора мышечной массы, но не более того,

— подчеркнула Кожевникова.

В качестве эффективного средства для похудения такие батончики не подходят, добавила врач, поскольку являются достаточно калорийным продуктом. В среднем калорийность протеинового батончика колеблется от 200 до 300 ккал на 100 граммов — это немало, если учесть, что сытость после такого перекуса длится недолго.

— Безусловно, протеиновые батончики — это лучше, чем перекус пирожками или плюшками, их употребление не запрещено, однако оно и не оправдано в случае, если есть у вас нет потребности в быстром восстановлении энергии и если при этом есть возможность получить полноценный прием пищи,

— заключила эксперт.