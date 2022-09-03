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39 минут назад

Как кабачок поможет в борьбе с целлюлитом

Primpress

Известный эксперт в области медицины рассказал, что кабачок способен помочь в борьбе с лишним весом и целлюлитом, сообщает PRIMPRESS.

Как кабачок поможет в борьбе с целлюлитом
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалиста, употребление кабачка кабачки содержат большое количество полезных веществ. Аскорбиновая кислота, витамины A и E, железо, магний, цинк, а также калий помогут в борьбе с лишним весом.

Сок свежего кабачка благоприятно влияет на работу печени и поджелудочной железы. Регулярное употребление кабачков способствует снижению целлюлита и улучшению состояния кожи, так как овощ ускоряет обновление клеток организма.

Кроме того, содержащиеся в них антиоксиданты токоферола защищают от воздействия вредных солнечных лучей.

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