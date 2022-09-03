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59 минут назад

Врач рассказала об опасности ароматизированного чая

Мария Кимакович

Ароматизированный напиток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая онкологические заболевания, рассказала изданию «Москва 24» Елена Соломатина, врач-диетолог.

Врач рассказала об опасности ароматизированного чая
Фото: pxhere.compxhere.com

Эксперт отметила, что в такой чай добавляют всевозможные вкусовые добавки, чаще всего не натуральные, а синтетические. Большое количество этих добавок крайне вредно для организма.

Соломатина отметила, что речь идет именно о накопительном эффекте: по словам специалиста, в организме человека в течение жизни набирается «критическая масса повреждений, мутаций», из-за которых здоровые клетки уже не воспроизводятся и человек погибает.

Несмотря на то, что добавки, как правило, проверяются, стоит все же быть осторожным и по возможности отказаться от употребления чая с ароматизаторами. Если же сделать это сложно, необходимо тщательно изучать состав напитка и выбирать тот, в котором добавки натуральные.

Ранее была названа полезная альтернатива сливочному маслу.

Здоровье,Елена Соломатина,
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