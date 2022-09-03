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Как сохранить фигуру после 40 лет

РИА "ФедералПресс"

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, почему после 40 лет легче набрать лишний вес и что с этим делать.

Как сохранить фигуру после 40 лет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Она объяснила, что набор веса обусловлен двумя основными причинами. Первая – снижение количества половых гормонов в организме человека.

«На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях»,

– говорит Казачкова.

Вторая причина, по словам врача, – размеренный образ жизни, сообщает «Радио Sputnik».

«После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно»,

– говорит врач.

Поэтому, по ее словам, после 40 лет не следует забывать о спорте, нужно стараться вести активный образ жизни и следить за питанием. Не стоит переедать и устраивать праздник живота в ночное время, так как лишнее отложится в организме.

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