Как сохранить фигуру после 40 лет

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, почему после 40 лет легче набрать лишний вес и что с этим делать.
Она объяснила, что набор веса обусловлен двумя основными причинами. Первая – снижение количества половых гормонов в организме человека.
«На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях»,
– говорит Казачкова.
Вторая причина, по словам врача, – размеренный образ жизни, сообщает «Радио Sputnik».
«После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно»,
– говорит врач.
Поэтому, по ее словам, после 40 лет не следует забывать о спорте, нужно стараться вести активный образ жизни и следить за питанием. Не стоит переедать и устраивать праздник живота в ночное время, так как лишнее отложится в организме.