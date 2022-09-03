Как сохранить фигуру после 40 лет

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, почему после 40 лет легче набрать лишний вес и что с этим делать.

«На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях»,

«После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно»,

Поэтому, по ее словам, после 40 лет не следует забывать о спорте, нужно стараться вести активный образ жизни и следить за питанием. Не стоит переедать и устраивать праздник живота в ночное время, так как лишнее отложится в организме.