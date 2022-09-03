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1 час назад

Способы легко и просто похудеть

Родной город

Специалисты рассказали, как избежать лишних калорий и не голодать.

Способы легко и просто похудеть
Фото: unsplashunsplash

Употребление большого количества воды способствует похудению. Так, если выпивать много жидкости непосредственно перед приемом пищи, желудок будет полным, тем самым уменьшается количество необходимой еды для насыщения организма.

Эксперты рекомендуют более тщательно пережевывать пищу. Интенсивное жевание направлено на высвобождение определенных гормонов в кишечнике, которые действуют как естественные подавители аппетита.

Исследователи обнаружили, что недостаток сна приводит к тяге к сладкой или жирной пище. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.

Также стоит избегать вредной пищи и перекусов перед сном. Употребляйте более здоровые и вкусные альтернативы, такие как горсть орехов, фруктов или закусок из трав и овощей, сообщают эксперты Кadinvekadin. &nbsp; Никита Горбачев. Фото: freepik.com

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