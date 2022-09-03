Способы легко и просто похудеть

Специалисты рассказали, как избежать лишних калорий и не голодать.

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Употребление большого количества воды способствует похудению. Так, если выпивать много жидкости непосредственно перед приемом пищи, желудок будет полным, тем самым уменьшается количество необходимой еды для насыщения организма.

Эксперты рекомендуют более тщательно пережевывать пищу. Интенсивное жевание направлено на высвобождение определенных гормонов в кишечнике, которые действуют как естественные подавители аппетита.

Исследователи обнаружили, что недостаток сна приводит к тяге к сладкой или жирной пище. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время вне зависимости от дня недели.