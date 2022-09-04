Диетолог объяснила, сколько соли можно есть в сутки

— Соль лучше не употреблять гипертоникам, плюс с большим количеством соли связывают рак желудка, заболевания почек. Таким людям, конечно, нужно поменьше есть соли. И тем, кто склонен к отекам, так как в организме будет задерживаться жидкость. При похудении рекомендуют есть соли меньше: когда задерживается жидкость, все метаболические процессы будут происходить медленнее. Если вы здоровы, но есть какие-то предпосылки (курение, нехорошая наследственность, лишний вес, стрессы и так далее), соль может ухудшить положение, — заключила диетолог.