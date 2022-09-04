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43 минуты назад

Диетолог назвала способы побороть чувство голода

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Способы побороть чувство голода в беседе с «Вечерней Москвой» назвала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, между основными приемами пищи допускаются правильные перекусы, а в некоторых случаях будет достаточно воды.

Диетолог назвала способы побороть чувство голода
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметила, что вредную пищу, которую человек нередко ест из-за чувства голода, можно заменить полезными перекусами. Для этого подойдут порезанные огурцы, перец, сельдерей, морковь, яблоки, к которым можно добавить специи по вкусу.

С чувством голода помогают справиться также продукты с низкой энергетической ценностью, но при этом визуально объемные. Например, зеленые салаты с капустой или шпинатом, кабачки, супы. При этом диетолог посоветовала не делать больших перерывов между приемами пищи.

Некоторым людям чувство голода также помогают притупить напитки, продолжила специалист. «Это необязательно вода: можно морс без сахара, какао, кофе. Тут главное, чтобы у человека было ощущение, что есть объем и что это не вода, а что-то с запахом. В то же время это будет благое дело: устранение дегидратации, которая сейчас есть очень у многих», — рассказала Соломатина.

Ранее специалист по питанию, президент Международной Ассоциации натуропатической медицины, превентивный нутрициолог Иоланта Лангауэр назвала наименее вредный фастфуд.

Здоровье,Елена Соломатина,
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