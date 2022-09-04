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17 минут назад

Ученые рассказали, как легко и быстро просыпаться по утрам

Родной город

Утреннее пробуждение должно быть легким, а после сна чувствоваться бодрость. Если встать с кровати тяжело – это признак нарушений сна.

Как легко и быстро просыпаться по утрам
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты рекомендуют каждый день просыпаться на минуту раньше. Не нужно откладывать будильник до обычного времени пробуждения. Так, вместо того, чтобы ставить будильник на 6 утра, попробуйте завести его на 1 минуту раньше, таким образом организм адаптируется к раннему пробуждению.

Необходимо подготовить свое окружение таким образом, чтобы могли рано вставать – это облегчит процесс раннего подъема с кровати. Например, перед сном подготовьте одежду и положите ее с собой, чтобы утром можно было одеться.

Старайтесь заниматься любимым делом утром. Деятельность, выполняемая после пробуждения, должна в первую очередь приносить радость. Благодаря этому вставать с постели будет гораздо легче, сообщают эксперты Кadinvekadin.

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