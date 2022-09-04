Как легко и быстро просыпаться по утрам

Утреннее пробуждение должно быть легким, а после сна чувствоваться бодрость. Если встать с кровати тяжело – это признак нарушений сна.
Эксперты рекомендуют каждый день просыпаться на минуту раньше. Не нужно откладывать будильник до обычного времени пробуждения. Так, вместо того, чтобы ставить будильник на 6 утра, попробуйте завести его на 1 минуту раньше, таким образом организм адаптируется к раннему пробуждению.
Необходимо подготовить свое окружение таким образом, чтобы могли рано вставать – это облегчит процесс раннего подъема с кровати. Например, перед сном подготовьте одежду и положите ее с собой, чтобы утром можно было одеться.
Старайтесь заниматься любимым делом утром. Деятельность, выполняемая после пробуждения, должна в первую очередь приносить радость. Благодаря этому вставать с постели будет гораздо легче, сообщают эксперты Кadinvekadin.