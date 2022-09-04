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3 часа назад

Семь способов улучшить сон при стрессе

Ferra.ru

Не можете заснуть из-за тревожных мыслей в голове? Если вы сейчас переживаете стрессовый период, то вам могут помочь несколько советов специалиста в области сна Фила Лоулора из Dormeo.

Семь способов улучшить сон при стрессе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт по сну Фил Лоулор дал семь рекомендаций, которые помогут заснуть тем, кто сейчас находится в стрессовой ситуации.

Записывать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и способы их решения. Например, если у вас трудности с деньгами, то напишите способы, которые помогут вам с этим справиться. Благодаря такому плану уровень стресса должен уменьшиться. Обратиться к медитации. Это один из эффективных способов снять стресс. Не забывать о физической активности. Как и предыдущее занятие, спорт эффективно борется со стрессом.

Соблюдать здоровую диету. Это обеспечит тело дополнительной энергией, поможет в восстановлении клеток и поддержании крепкого иммунитета. Постарайтесь употреблять в течение дня меньше кофеина, энергетиков, острой, кислой пищи, чтобы у вас не было проблем со сном. Пить травяные чаи. Улучшить сон поможет чай из ромашки, мяты, мелиссы. Держите спальню в чистоте и порядке. Если ваша комната не убрана, то это вызывает образования ещё большего количества кортизола (гормона стресса). Снизьте рабочую нагрузку. Постарайтесь поговорить об этом с руководителем или же передайте часть дел другим.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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