Врач назвал идеальный возраст мужчин для зачатия

У мужчин, как и у женщин, есть идеальный, с точки зрения медицины, возраст для зачатия, и он наступает в 25 лет, рассказал уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев. «Ленте.ру» он пояснил, почему именно этот период является благоприятным для отцовства.
Врач обратил внимание, что для мужчин не существует жестких временных рамок идеального репродуктивного периода, но назвал идеальный возраст для зачатия.
Дмитриев отметил, что на репродуктивное здоровье влияет множество факторов. С возрастом подвижность сперматозоидов снижается из-за вредных привычек: курение и регулярное употребление алкоголя приводят к повреждению клеток.
Результативность зачатия также зависит от воспалительных заболеваний, чрезмерной физической нагрузки, перегрева при посещении бань и подогрева автомобильных сидений, добавил он.
Уролог-андролог предупредил, что мужчинам следует начать готовиться к беременности вместе с партнершей. Минимум за три месяца до предполагаемого зачатия следует начать следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек.
«За этот период происходит полное обновление и созревание сперматозоидов, готовых к оплодотворению. Желательно в это время исключить все факторы, негативно влияющие на качество спермы», — резюмировал врач.