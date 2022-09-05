Врач назвал идеальный возраст мужчин для зачатия

У мужчин, как и у женщин, есть идеальный, с точки зрения медицины, возраст для зачатия, и он наступает в 25 лет, рассказал уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев. «Ленте.ру» он пояснил, почему именно этот период является благоприятным для отцовства.

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Врач обратил внимание, что для мужчин не существует жестких временных рамок идеального репродуктивного периода, но назвал идеальный возраст для зачатия.

Дмитриев отметил, что на репродуктивное здоровье влияет множество факторов. С возрастом подвижность сперматозоидов снижается из-за вредных привычек: курение и регулярное употребление алкоголя приводят к повреждению клеток.

Результативность зачатия также зависит от воспалительных заболеваний, чрезмерной физической нагрузки, перегрева при посещении бань и подогрева автомобильных сидений, добавил он.

Уролог-андролог предупредил, что мужчинам следует начать готовиться к беременности вместе с партнершей. Минимум за три месяца до предполагаемого зачатия следует начать следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек.