Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
4 часа назад

Врач назвал идеальный возраст мужчин для зачатия

Lenta.ruиещё 2

У мужчин, как и у женщин, есть идеальный, с точки зрения медицины, возраст для зачатия, и он наступает в 25 лет, рассказал уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев. «Ленте.ру» он пояснил, почему именно этот период является благоприятным для отцовства.

Врач назвал идеальный возраст мужчин для зачатия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач обратил внимание, что для мужчин не существует жестких временных рамок идеального репродуктивного периода, но назвал идеальный возраст для зачатия.

Дмитриев отметил, что на репродуктивное здоровье влияет множество факторов. С возрастом подвижность сперматозоидов снижается из-за вредных привычек: курение и регулярное употребление алкоголя приводят к повреждению клеток.

Результативность зачатия также зависит от воспалительных заболеваний, чрезмерной физической нагрузки, перегрева при посещении бань и подогрева автомобильных сидений, добавил он.

Уролог-андролог предупредил, что мужчинам следует начать готовиться к беременности вместе с партнершей. Минимум за три месяца до предполагаемого зачатия следует начать следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек.

«За этот период происходит полное обновление и созревание сперматозоидов, готовых к оплодотворению. Желательно в это время исключить все факторы, негативно влияющие на качество спермы», — резюмировал врач.

Здоровье,Андрей Дмитриев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители