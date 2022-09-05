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2 часа назад

Российский диетолог назвал способы избавления от "летних" килограмм

Vse42.ruиещё 1

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал россиянам, как в осенний период избавиться от лишнего веса, набранного за лето, и при этом не отказываться от употребления любимых блюд.

Российский диетолог назвал способы избавления от "летних" кило
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ кандидат медицинских наук рассказал, что сбросить "летние" килограммы можно двумя способами, если заняться этим сразу же, с наступлением осени. По словам медика, для начала следует увеличить количество ежедневной физической активности, чтобы расход энергии возрос, однако для этого необязательно ходить в спортивный зал, передает радио Sputnik.

– Можете начать парковаться дальше от места работы или на остановку раньше выходить из автобуса, чтобы пройтись пешком и сжечь больше калорий, чем обычно, – порекомендовал Бобровский.

Вторым способом, по словам врача, является дополнение рациона большим объемом низкокалорийной пищи. Это позволит насыщению наступить раньше, а желание съесть высококалорийные продукты уменьшиться, отметил эксперт.

Здоровье,Андрей Бобровский,
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