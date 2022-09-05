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1 час назад

263-килограммовый мужчина похудел вдвое за полтора года

Lenta.ru

Весивший 263 килограмма житель австралийского города Сидней похудел вдвое за полтора года благодаря прогулкам, спортзалу и отказу от сахара. Секрет его успеха раскрыло 9 Now.

263-килограммовый мужчина похудел вдвое за полтора года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летний Эндрю Робсон на пике ожирения весил 263 килограмма и постоянно страдал от этого. Австралийцу требовалось 20 минут, чтобы надеть носки и ботинки, так как он не видел собственных ступней.

«Я ломал сиденья в самолетах, и какими только словами люди меня не ругали», — рассказывает мужчина.

Австралиец вспоминает, что мог целый день есть фастфуд и пить пиво. Он любил мороженое, чипсы и шоколад. Врач сказал ему, что если он не изменит образ жизни, то вскоре умрет. Только тогда Робсон решил похудеть.

Он начал с небольших прогулок в компании с матерью по имени Кейт, затем увеличил время прогулок до часа в день. Мужчина полностью исключил из рациона сахар и записался в спортзал.

Он подчеркнул, что процесс похудения был непростым, но его поддерживали друзья и люди в соцсетях. За полтора года мужчина похудел более чем вдвое, не прибегая ни к лекарствам, ни к хирургическим операциям. Теперь Робсон весит 120 килограммов и наконец чувствует себя счастливым.

Мужчина подчеркнул, что похудеть непросто, но раз он смог сделать это, значит, сможет каждый. Он отметил, что хочет вдохновлять других людей делать свою жизнь лучше.

Здоровье,
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