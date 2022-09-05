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53 минуты назад

Диетолог назвала сигналы о необходимости прекратить диету

Lenta.ru

Соблюдение диеты может спровоцировать постоянную усталость и общее ухудшение здоровья, сообщила врач-диетолог Эми Гудсон. В материале для Eat This, Not That! она назвала основные свидетельствующие о необходимости прекратить похудение признаки.

Диетолог назвала сигналы о необходимости прекратить диету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Явным сигналом о том, что пора отказаться от диеты и сменить режим питания на более сбалансированный, считается повышение уровня холестерина, сообщила Гудсон. Данную проблему могут спровоцировать низкоуглеводные, высокожирные и высокобелковые системы похудения. По ее словам, их основной принцип — практически полное урезание углеводов, включая овощи, фрукты, цельные злаки. Из-за этого организму недостает клетчатки, которая участвует в нормализации уровня холестерина.

В качестве второго тревожного признака, который свидетельствует о необходимости прекратить похудение, диетолог назвала постоянное чувство голода. Гудсон объяснила, что жесткое урезание калорийности на протяжении длительного периода времени не только чревато срывами, но и заставляет человека чувствовать себя несчастным. Чтобы этого избежать, надо как минимум пересмотреть рацион в пользу более сбалансированного по питательным веществам.

Помимо этого, о несбалансированности диеты и необходимости от нее отказаться стоит задуматься, если худеющий человек испытывает необъяснимую усталость даже после полноценного ночного сна, также нехватка энергии снижает эффективность тренировочного процесса, напомнила специалистка.

Здоровье,
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