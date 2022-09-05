5 напитков на ночь для детокса и релакса

Чтобы сон был глубоким, а организм успевал восстановиться за ночь, замените обычный вечерний чай этими настоями.

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Ночью организм должен восстанавливаться, избавляться от токсинов и обновлять все системы. Но из-за проблем со здоровьем или бессонницей это важное время иногда тратится впустую. Чтобы помочь себе высыпаться, а утром хорошо выглядеть, откажитесь от кофе и чая вечером, заменив на «напитки красоты».

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Вода с лимоном

Самый простой напиток, который сделает сон лучше и заставит вас проснуться без отеков и ощущения тяжести. Вода участвует во всех обменных процессах в организме, она очищает, насыщает клетки и ускоряет метаболизм. Чтобы напиток был вкуснее, можно добавить в него дольку лимона.

Благодаря высокому содержанию в этом фрукте витамина С, он помогает иммунитету, ускоряет выработку коллагена, а значит, вскоре вы заметите, что начали выглядеть гораздо свежее.

Настой пажитника

Часто сон нарушается из-за проблем с пищеварением: тяжесть в желудке мешает выспаться и приводит к утренним отекам. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, на ночь можно выпивать настой пажитника. Он помогает пищеварению, уменьшает изжогу.

Готовится этот напиток очень просто: в стакан горячей воды нужно добавить несколько семян пажитника и дать настояться около десяти минут.

Ромашковый чай

Этот напиток считается традиционно вечерним: ромашка содержит природные вещества, работающие, как мягкие седативные. Отвар помогает расслабить тело и быстрее погрузиться в сон. Кроме того, этот напиток богат антиоксидантами, замедляющими старение, и работает, как природный антибиотик, помогая бороться с воспалениями.

Валериановый настой

Валериана считается успокоительным средством, благодаря содержащимся в ней сесквитерпеном, которые воздействуют на рецепторы головного мозга. Употребления чая с этим растением на ночь помогает бороться с бессонницей, быстрее погружаться в сон, избавляет от тревожных состояний.

Особенно настой валерианы рекомендуют тем, кто страдает от тревожных расстройств и панических атак.

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