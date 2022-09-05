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2 часа назад

Педиатр назвала причины шума в ушах

Letidor.ru

Шум в ушах — один из наиболее частых признаков заболевания органа слуха. Он возникает при перепадах атмосферного давления, при остром воспалении среднего уха, при сосудистых заболеваниях головного мозга, малокровии, отравлениях, при приеме некоторых лекарственных препаратов, при этом шум в ушах плохо поддается лечению. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр назвала причины шума в ушах
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, что усугубляет проблему шума в ушах и как от него избавиться. По мнению специалиста, неприятные ощущения в первую очередь возникают на фоне угнетенного психо-эмоционального состояния человека.

Причины и лечение этой патологии сложны, и разобраться в проблеме комплексно может только специалист — отоларинголог высокой квалификации.

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