Педиатр назвала причины шума в ушах

Шум в ушах — один из наиболее частых признаков заболевания органа слуха. Он возникает при перепадах атмосферного давления, при остром воспалении среднего уха, при сосудистых заболеваниях головного мозга, малокровии, отравлениях, при приеме некоторых лекарственных препаратов, при этом шум в ушах плохо поддается лечению. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, что усугубляет проблему шума в ушах и как от него избавиться. По мнению специалиста, неприятные ощущения в первую очередь возникают на фоне угнетенного психо-эмоционального состояния человека.