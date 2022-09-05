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2 часа назад

Стоматолог назвала безопасные способы чистить зубы без зубной пасты

Lenta.ru

Заменить зубную пасту могут средства на основе кокосового масла, рассказала врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова. Безопасные способы чистить зубы без зубной пасты она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

Стоматолог назвала безопасные способы чистить зубы без зубной пасты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Романова предупредила о вреде зубного порошка, который, будучи абразивным препаратом, стирает зубы. «Если у человека есть повышенная чувствительность зубов, она меньше от порошка не станет, наоборот — будет более выраженной», — предостерегла она, добавив, что используемая несколькими членами семьи емкость с порошком не будет стерильной.

В отличие от порошка, препараты на основе кокосового масла подходят для гигиены, продолжила врач. По ее словам, кокосовое масло обладает высокой вязкостью, в нем есть специальные насыщенные кислоты, обладающие эффектом антисептика.

«Мы тут говорим о настоящем кокосовом масле в виде специализированного препарата, а не о том, которое используется на кухне, только в этом случае оно будет приносить нужный эффект»,

— подчеркнула она.

Единоразовой заменой зубной пасте, когда нет других альтернатив, могут быть твердые жевательные таблетки или ополаскиватели и гигиенические пенки.

«Пенка сама по себе вреда не приносит, из плюсов — в ней нет абразивных компонентов, а также различных сильнодействующих веществ. При этом она содержит фториды, кальций и некоторые компоненты растительного происхождения, уменьшающие воспалительные процессы в зубах и области десен»,

— заключила Романова.

Здоровье,
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