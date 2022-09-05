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1 час назад

Похудевшая на 30 килограммов российская ведущая предупредила об опасности диет

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, похудевшая на 30 килограммов, высказалась о диетах. В ходе интервью для YouTube-канала «Современное здоровье» она предупредила о том, что ограничения в питании могут быть опасны.

Похудевшая на 30 килограммов Чехова предупредила об опасности диет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущая заявила, что считает большинство диет опасными. По мнению Чеховой, любое ограничение в питании неизбежно ведет к срыву. «Любая диета психологически раскачивает нас и расшатывает наш организм. (...) Чем больше человек сидел на диетах, тем сложнее ему худеть с каждой новой диетой», — поделилась мнением ведущая.

Она призналась, что сегодня не придерживается никаких диет. «Все, что я хочу, я ем. И никто меня не ограничит в том, чтобы я съела то, что я хочу. Я не ем то, что я не хочу», — подчеркнула Чехова. Ведущая добавила, что не употребляет сахар, но уточнила, что исключила этот продукт из рациона, потому что не хочет его есть.

Здоровье,Анфиса Чехова,
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