Похудевшая на 30 килограммов Чехова предупредила об опасности диет

Популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, похудевшая на 30 килограммов, высказалась о диетах. В ходе интервью для YouTube-канала «Современное здоровье» она предупредила о том, что ограничения в питании могут быть опасны.
Телеведущая заявила, что считает большинство диет опасными. По мнению Чеховой, любое ограничение в питании неизбежно ведет к срыву. «Любая диета психологически раскачивает нас и расшатывает наш организм. (...) Чем больше человек сидел на диетах, тем сложнее ему худеть с каждой новой диетой», — поделилась мнением ведущая.
Она призналась, что сегодня не придерживается никаких диет. «Все, что я хочу, я ем. И никто меня не ограничит в том, чтобы я съела то, что я хочу. Я не ем то, что я не хочу», — подчеркнула Чехова. Ведущая добавила, что не употребляет сахар, но уточнила, что исключила этот продукт из рациона, потому что не хочет его есть.