Похудевшая на 30 килограммов Чехова предупредила об опасности диет

Популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова , похудевшая на 30 килограммов, высказалась о диетах. В ходе интервью для YouTube -канала «Современное здоровье» она предупредила о том, что ограничения в питании могут быть опасны.

Телеведущая заявила, что считает большинство диет опасными. По мнению Чеховой , любое ограничение в питании неизбежно ведет к срыву. «Любая диета психологически раскачивает нас и расшатывает наш организм. (...) Чем больше человек сидел на диетах, тем сложнее ему худеть с каждой новой диетой», — поделилась мнением ведущая.

Она призналась, что сегодня не придерживается никаких диет. «Все, что я хочу, я ем. И никто меня не ограничит в том, чтобы я съела то, что я хочу. Я не ем то, что я не хочу», — подчеркнула Чехова. Ведущая добавила, что не употребляет сахар, но уточнила, что исключила этот продукт из рациона, потому что не хочет его есть.