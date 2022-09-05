Самые причудливые способы сбросить вес

Издание MailOnline перечислило самые странные способы похудеть. Не совсем ясно, насколько они эффективны, но некоторые эксперты утверждают, что методы действенные.
Некоторые считают, что замена горячего душа на холодный может помочь в похудении. Они утверждают, что снижение температуры тела может увеличить ваш метаболизм, так как организм будет тратить больше энергии, пытаясь снова согреться.
А не за рабочим, например. Утверждается, что если не отвлекаться во время обеда ни на что, можно вовремя распознать сигналы о том, что вы уже сыты, и не переесть.
Туда нужно записывать всё, что вы съели. Это позволит лучше контролировать ситуацию. Впрочем, зацикленность на отслеживании калорий может привести к расстройству пищевого поведения.
Дело в том, что здоровый сон — важный аспект похудения. Маска позволит избежать воздействия лишнего света. Одно исследование показало, что те, кто подвергается воздействию слишком большого количества света в течение ночи, более чем на 50% подвержены риску ожирения.
Профессор Чарльз Спенс, психолог-экспериментатор из Оксфордского университета, в своей книге 2018 года заявил, что цвет тарелки обманывает мозг, заставляя его есть меньше. Впрочем, это спорная гипотеза.
Вместо сахара они содержат подсластители. А эти вещества могут даже изменить реакцию организма на различные продукты.
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