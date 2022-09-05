Самые причудливые способы сбросить вес

Издание MailOnline перечислило самые странные способы похудеть. Не совсем ясно, насколько они эффективны, но некоторые эксперты утверждают, что методы действенные.

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Холодный душ

Некоторые считают, что замена горячего душа на холодный может помочь в похудении. Они утверждают, что снижение температуры тела может увеличить ваш метаболизм, так как организм будет тратить больше энергии, пытаясь снова согреться.

Приучить себя есть за обеденным столом

А не за рабочим, например. Утверждается, что если не отвлекаться во время обеда ни на что, можно вовремя распознать сигналы о том, что вы уже сыты, и не переесть.

Вести дневник

Туда нужно записывать всё, что вы съели. Это позволит лучше контролировать ситуацию. Впрочем, зацикленность на отслеживании калорий может привести к расстройству пищевого поведения.

Спать с маской на глазах

Дело в том, что здоровый сон — важный аспект похудения. Маска позволит избежать воздействия лишнего света. Одно исследование показало, что те, кто подвергается воздействию слишком большого количества света в течение ночи, более чем на 50% подвержены риску ожирения.

Купить красную тарелку

Профессор Чарльз Спенс, психолог-экспериментатор из Оксфордского университета, в своей книге 2018 года заявил, что цвет тарелки обманывает мозг, заставляя его есть меньше. Впрочем, это спорная гипотеза.

Отказаться даже от диетических напитков

Вместо сахара они содержат подсластители. А эти вещества могут даже изменить реакцию организма на различные продукты.