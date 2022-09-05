Три простых правила борьбы с целлюлитом

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина поделилась советами, как побороть целлюлит с помощью комплексного подхода.
— Первый и самый главный шаг — это питание. Сделайте его максимально чистым и полезным. Это значит — поменьше мусорной еды, трансжиров и сахара,
— рассказала специалист.
По словам специалиста, также на состояние кожи влияет неправильная циркуляция лимфы, поэтому необходимо применять лимфодренаж, например, массаж, кардио-нагрузки или бодифлекс.
Также врач рекомендовала девушкам наносить антицеллюлитные уходовые средства. Как отмечает Пищалкина, чтобы профилактика была эффективной, следует соблюдать именно такую последовательность, передает «МедикФорум».