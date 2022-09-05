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2 часа назад

Три простых правила борьбы с целлюлитом

Вечерняя Москва

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина поделилась советами, как побороть целлюлит с помощью комплексного подхода.

Три простых правила борьбы с целлюлитом
Фото: unsplashunsplash

— Первый и самый главный шаг — это питание. Сделайте его максимально чистым и полезным. Это значит — поменьше мусорной еды, трансжиров и сахара,

— рассказала специалист.

По словам специалиста, также на состояние кожи влияет неправильная циркуляция лимфы, поэтому необходимо применять лимфодренаж, например, массаж, кардио-нагрузки или бодифлекс.

Также врач рекомендовала девушкам наносить антицеллюлитные уходовые средства. Как отмечает Пищалкина, чтобы профилактика была эффективной, следует соблюдать именно такую последовательность, передает «МедикФорум».

Здоровье,
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