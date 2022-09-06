Девушка рассказала о начавшихся у нее в полтора года менструациях

Жительница Ньюкасла, Великобритания, рассказала, что у нее начались менструации, когда ей было полтора года. Об этом сообщает Metro.

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23-летняя Лиза Лус страдала от преждевременного полового созревания с момента, когда ей исполнилось 18 месяцев. Уже тогда у нее начались нерегулярные месячные, а к восьми годам цикл стабилизировался.

По словам девушки, поскольку менструации были очень болезненными, в 13 лет врачи прописали ей противозачаточные таблетки.

«Больше ни у кого в моей семье такого нет. Мои родители сначала были напуганы, но, к счастью, врачи им все объяснили. Родители всегда внушали мне, что это нормально, и что я не должна чувствовать себя какой-то не такой», — вспоминает Лус.

Британка добавила, что ее фертильность не пострадала из-за преждевременного полового созревания. Она создала страницу в TikTok для людей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. Она пытается поддержать своих подписчиков и объяснить им, что они могут жить полноценной жизнью, несмотря на физиологические особенности.