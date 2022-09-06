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2 часа назад

Девушка рассказала о начавшихся у нее в полтора года менструациях

Lenta.ruиещё 1

Жительница Ньюкасла, Великобритания, рассказала, что у нее начались менструации, когда ей было полтора года. Об этом сообщает Metro.

Девушка рассказала о начавшихся у нее в полтора года менструациях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя Лиза Лус страдала от преждевременного полового созревания с момента, когда ей исполнилось 18 месяцев. Уже тогда у нее начались нерегулярные месячные, а к восьми годам цикл стабилизировался.

По словам девушки, поскольку менструации были очень болезненными, в 13 лет врачи прописали ей противозачаточные таблетки.

«Больше ни у кого в моей семье такого нет. Мои родители сначала были напуганы, но, к счастью, врачи им все объяснили. Родители всегда внушали мне, что это нормально, и что я не должна чувствовать себя какой-то не такой», — вспоминает Лус.

Британка добавила, что ее фертильность не пострадала из-за преждевременного полового созревания. Она создала страницу в TikTok для людей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. Она пытается поддержать своих подписчиков и объяснить им, что они могут жить полноценной жизнью, несмотря на физиологические особенности.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка из китайской провинции Шаньдун стала одной из самых молодых пациенток, переживших рак груди. Первоначально врач принял его симптомы за преждевременное половое созревание.

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