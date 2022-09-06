Как избавиться от икоты: 6 быстрых и эффективных методов

Икота начинается внезапно и может довести до исступления. «Рамблер» рассказывает, почему человек начинает икать о том, какими способами можно быстро и эффективно избавиться от икоты.

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Откуда берется икота

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Икота — это безусловный рефлекс, который возникает по разным причинам и проявляется резкими толчкообразными сокращениями диафрагмы и межреберных мышц, которые сопровождаются короткими вдохами, выпячиванием живота и характерным звуком «ик».

Появляется икота в результате раздражения блуждающего нерва, который связывает органы грудной и брюшной полостей между собой и с центральной нервной системой. Он плотно прилегает к пищеводу, и вместе с ним проходит через узкое отверстие в диафрагме. Когда блуждающий нерв раздражается, он передает сигнал в головной и спинной мозг, который передает сигнал диафрагме, а та в свою очередь начинает сокращаться, чтобы сбросить напряжение и таким образом «переключить внимание» блуждающего нерва.

Диафрагма и межреберные мышцы сокращаются, одновременно смыкаются голосовые связки, а надгортанник перекрывает дыхательные пути. По этой причине мы слышим характерный звук, возникающий при икоте.

Какая бывает икота

Можно выделить два вида икоты:

Кратковременная. Длится от одной до 15 минут в редких случаях. Проходит самостоятельно и не вызывает сильных проблем. Длительная. Врачи ее называют идиопатической.

Длительная икота в зависимости от причины может быть:

центральной, появляется в результате нарушения деятельности мозга, например, из-за менингита, миелинопатии, энцефалита, энцефалопатии;

периферической, развивается в результате патологии диафрагмального нерва;

токсической, ее вызывает органическое поражение нервных окончаний при отравлении.

Причины икоты

Икота может возникать из-за неправильных привычек, с такой икотой легко справиться и не допускать ее появления в будущем. К таким причинам относятся:

Спешка во время еды. Не нужно глотать не жуя, спокойно накройте стол, сядьте и медленно ешьте, используя приборы. При этом нельзя смотреть телевизор, читать книжку и скролить ленты в соцсетях. Переедание. Следите за тем, что и в каких количествах вы едите. Не забывайте пить достаточное количество воды. Алкоголь. Отравление спиртными напитками также может вызвать икоту. В этом случае можно вызвать рвоту, вывести человека на свежий воздух или предложить съесть что-то с резким вкусом, например, лимон, горчицу или хрен. Курение. От этой привычки избавиться сложно. Если икота мучает часто, стоит обратится врачу, чтобы исключить заболевания желудка и развитие опухолей. Стресс. Икота легко может развиться на нервной почве, все что нужно — это успокоиться. Вроде бы просто, но здесь нужна большая работа над собой и помощь специалиста. Переохлаждение.

Еще одна группа причин икоты связана с различными заболеваниями. В этом случае нужно записаться к врачу, чтобы выявить и вылечить болезнь.

Заболевания, из-за которых может развиваться икота:

Поражения центральной нервной системы, например, из-за опухоли или энцефалита,

Нарушения метаболизма, например, печеночная, уремическая и диабетическая кома,

Проблемы с позвоночником, например, грыжа межпозвонковых дисков, патология шейного отдела спинного мозга,

Нарушения работы ЖКТ, связанные с гастритом, язвами, панкреатитом, дивертикулезами, абсцессами, патологиями желчеоттока, энтеритом, энтероколитом, паразитарными инфекциями (лямблиозом, гельминтозом),

Онкологические заболевания легких, пищевода, печени, желудка, поджелудочной железы, саркоидоз, лимфогранулематоз,

Повышение внутричерепного давления.

Как избавиться от икоты

Обычно икота проходит самостоятельно и длится от минуты до получаса. Если же вас мучает упорная икота до 24 часов, стоит немедленно обратиться к врачу. Такая икота может быть признаком серьезного заболевания, которое требует лечения. Врач выяснит клиническую картину, поставит диагноз и назначит необходимое лечение.

Задержка дыхания

Простой и многими любимый способ хорош тем, что можно совершенно незаметно от окружающих избавиться от икоты — в любом месте в любой момент. Выпрямьтесь, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 10-20 секунд, затем максимально медленно сделайте выдох.

Поза льва

Вот тут важно выбрать укромное место, чтобы не шокировать не подготовленных людей. Сядьте удобно, позвоночник прямой. На вдохе начните запрокидывать голову назад, при этом кончик языка движется по небу в сторону горла, образуя своего рода кольцо. На выдохе начните опускать голову вниз, одновременно открывая рот и высовывая язык на столько сильно, на сколько можете.

Стакан воды

Воду желательно пить маленькими глотками или через трубочку. Частые глотки и сокращения пищевода отвлекут блуждающий нерв, икота пропадет. Кстати, при этом способе также работает задержка дыхания, потому что невозможно пить воду и делать вдохи-выдохи одновременно.

«Ласточка»

На самом деле нет необходимости поднимать ногу, достаточно сделать наклон с прямой спиной так, чтобы между корпусом и ногами образовался прямой угол. Руки заведите за спину. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Также можно задержать дыхание. Эта поза поможет расслабить диафрагму.

Руки в замок

Встаньте ровно, распрямите спину, сомкните руки в замок за спиной, подниметесь на носочки, одновременно поднимая руки, сомкнутые в замок за спиной. Задержитесь в этом положении насколько сможете, затем опуститесь. Повторите несколько раз.

Испугайтесь

Тот случай, когда работает поговорка — клин клином вышибает. Икота может начаться от испуга, а может от него и закончиться. При резком испуге происходит сокращение диафрагмы, в результате блуждающий нерв «отвлекается» и икота проходит. Чтобы самому всерьез испугаться, нужно обладать хорошим воображением, если не уверены в своих силах, попросите хорошего друга, который сможет выбрать момент и испугать вас как следует. Кстати, можно еще попросить близких прислать вам видео с неожиданной и пугающей развязкой. Этот тоже может помочь.