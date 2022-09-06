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2 часа назад

Диетолог рассказала о полезных для красоты кожи продуктах

Волгоградская правда

Защитить кожу от возрастных изменений поможет витамин E.

Диетолог рассказала о полезных для красоты кожи продуктах
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперт по правильному питанию Лиза Афинская рассказала редакции NVL о том, какие продукты смогут предотвратить преждевременное старение кожи и сохранить ее эластичность.

По мнению специалиста, одним из самых полезных для кожи компонентов является витамин E. Он содержится в орехах, семечках и растительном масле. Взрослому человеку необходимо употреблять до 15 мг витамина E в сутки. Кроме того, диетолог советует для гладкости кожи включить в меню такие продукты, как авокадо, сельдь, ежевика, лосось, помидоры, шпинат, манго и киви.

Лиза Афинская отмечает, что для лучшего усвоения витамина E нужно сочетать его с жирами. Поэтому зелень нужно заправлять растительным маслом, а фрукты употреблять вместе с орехами.

Здоровье,
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