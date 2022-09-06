Врачи рассказали, как часто беременным можно есть рыбу

Беременным следует есть не менее двух порций блюд из рыбы в неделю, написали в журнале NeuroToxicology. Врачи утверждают, что недостаток употребления в пищу рыбы может лишить плод витамина D, селена и йода.

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По словам врачей, женщинам не нужно переживать из-за каких-либо рисков, связанных со ртутью, которая входит в состав данного продукта. Специалисты считают, что питательные вещества в рыбе, необходимые ребенку, превышают предполагаемый вред.

Исследователи провели эксперимент более чем над 4 000 матерей и выявили, что содержание ртути в крови женщин, которые регулярно питались подобной пищей, никак не повлияло на ребенка.

Врачи отметили, что, благодаря употреблению рыбы, дети после рождения обладали более высоким показателем IQ и имели склонность к математике и естественным наукам. Ученые утверждают, что полезные свойства этого продукта и его питательные вещества способны защитить плод от воздействия ртути.