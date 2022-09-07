Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой

Пересмотр режима питания назвал главным способом борьбы с изжогой врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Важно сократить употребление шоколада, кофе, алкоголя, жирной пищи и фастфуда, пояснил доктор. Бороться с кислотностью желудка можно и с помощью лекарств.

Мясников предупредил, что предпринимать меры при ощутимом дискомфорте в любом случае необходимо. Изжога может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса, когда кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Эта болезнь характеризуется жжением и болью за грудиной, а также сухим кашлем. У двух процентов людей это состояние может перерасти в рак.