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3 часа назад

Доктор Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой

Мослентаиещё 1

Пересмотр режима питания назвал главным способом борьбы с изжогой врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Важно сократить употребление шоколада, кофе, алкоголя, жирной пищи и фастфуда, пояснил доктор. Бороться с кислотностью желудка можно и с помощью лекарств.

Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой
Фото: МослентаМослента

«Изжога не всегда болезнь. Это часть физиологического состояния, например, людей с избыточным весом или спортсменов», — добавил ведущий.

Мясников предупредил, что предпринимать меры при ощутимом дискомфорте в любом случае необходимо. Изжога может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса, когда кислое содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Эта болезнь характеризуется жжением и болью за грудиной, а также сухим кашлем. У двух процентов людей это состояние может перерасти в рак.

Здоровье,Александр Мясников,
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