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3 часа назад

Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты

Lenta.ruиещё 1

Врач-акушер-гинеколог «Инвитро-Приволжье» Елена Ермолаева предупредила о возможном риске заражения венерическим заболеванием при посещении салонов красоты. Об этом она рассказала «Известиям».

Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Помимо этого, также существует опасность и для тех клиентов, которые предпочитают обращаться к частным мастерам. Это обусловлено тем, что сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С могут передавать не только через половой акт или внутриутробно от матери к ребенку, но и если использовать во время процедур нестерильные иглы.

Специалист подчеркнула, что возбудители инфекций, которые передаются половым путем, не живут долго во внешней среде, что лишает человека вероятности заражения ими, например, в бане, общественном транспорте или через стульчак унитаза. Врач подтвердила, что международные исследования выявили случаи передачи вирусов бытовым путем, но для этого необходимы специальные условия, в частности, среда должна совпадать с организмом человека по температуре и влажности.

«Если этой среды нет, вирус погибает практически моментально»,

— пояснила Ермолаева.

Она сообщила, что такие заболевания могут привести к серьезным последствиям, если их запустить. В том числе, они способны вызывать бесплодие, импотенцию, поражение внутренних органов и нервной системы.

«Опасность в том, что инкубационный период таких заболеваний может длиться до трех месяцев. Поэтому главная профилактика — это ежегодно сдавать лабораторные анализы и обращаться к врачу при первых же симптомах»,

— проинформировала врач.

Здоровье,Елена Ермолаева,
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