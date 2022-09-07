Ученые выяснили, как связаны яблоки и холестерин

В журнале Pharmanutrition опубликована статья, описывающая новое исследование, в ходе которого специалисты из Университета штата Флорида установили, что яблоки помогают снизить уровень холестерина в крови естественным путем. В то же время они уменьшают растворимость и всасывание холестерина в кишечнике, тем самым помогая поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Эксперименты показали, что яблочный экстракт увеличивает выведение холестерина из организма человека на 35%. Отмечается, что это одно из первых исследований, продемонстрировавших такую способность фрукта.