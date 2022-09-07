Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Ученые выяснили, как связаны яблоки и холестерин

FBM.ru

В журнале Pharmanutrition опубликована статья, описывающая новое исследование, в ходе которого специалисты из Университета штата Флорида установили, что яблоки помогают снизить уровень холестерина в крови естественным путем. В то же время они уменьшают растворимость и всасывание холестерина в кишечнике, тем самым помогая поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые выяснили, как связаны яблоки и холестерин
Фото: FBM.ruFBM.ru

Эксперименты показали, что яблочный экстракт увеличивает выведение холестерина из организма человека на 35%. Отмечается, что это одно из первых исследований, продемонстрировавших такую способность фрукта.

Уже давно установлено, что пектин – белое вещество, содержащееся под кожурой яблок, – способен связываться с холестерином в кишечнике и выводить его из организма. Однако ученые с удивлением обнаружили, насколько мощным может быть этот эффект.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители