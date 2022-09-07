4 неочевидных способа борьбы с целлюлитом

Целлюлит — это нормальное состояние кожи. По статистике он есть у 80% женщин. На первой стадии он малозаметен, его наличие можно определить щипковым методом — сжатием кожи. На последней четвертой стадии косметический дефект уже не кажется безобидным и сигнализирует о том, что в организме есть ряд проблем.

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Женщины пытаются бороться с целлюлитом с помощью массажа, косметических масел и антицеллюлитных кремов. Но видимого эффекта хватает ненадолго или он вовсе отсутствует, поскольку проблемы находятся внутри организма. Их необходимо решать другими методами, о которых расскажет врач-биохимик, эксперт в области детской и взрослой нутрициологии Анна Читанава.

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Анна Читанава Врач-биохимик, эксперт в области детской и взрослой нутрициологии

Способы борьбы с целлюлитом

Добавьте в свою жизнь физическую активность Самая частая проблема возникновения целлюлита — малоподвижный образ жизни. Наиболее ему подвержены офисные сотрудники, которые 80, а то и 100% своего рабочего времени проводят сидя за компьютером. Это приводит к застою лимфатической системы.

Выход из этой ситуации только один — добавить в свою жизнь физическую активность. Для того, чтобы регулярно двигаться, нужно создать для этого условия. Пятиминутные разминки на работе, пешие прогулки будут благоприятно воздействовать на лимфатическую систему. Если работа находится не так далеко от дома, то стоит ввести в привычку ходить на нее пешком. Если это невозможно, можно выходить из маршрутки или такси за пару остановок и проходить оставшийся путь пешком. Если вы ездите на своем автомобиле, найдите стоянку не под окнами офиса, а чуть дальше. В соседнем квартале. Старайтесь ходить не менее 10 000 шагов ежедневно. Занятия в спортзале, утренние или вечерние пробежки будут еще более эффективны.

Эти привычки помогут улучшить в первую очередь здоровье, а бонусом вы получите гладкую и подтянутую кожу без видимых изъянов.

Контролируйте уровень стресса

Увеличение уровня кортизола в организме, который вырабатывается в ответ на стрессовую ситуацию, провоцирует реакцию «бей и беги». Также вырабатывается адреналин и ряд других гормонов. Снизить их уровень и привести организм в состояние спокойствия помогут дыхательные практики, медитации, прогулки на свежем воздухе. Если эти рекомендации игнорировать и стрессовые ситуации переживать сидя, это может привести к сбоям в работе лимфатической системы. Она отвечает за выведение продуктов обмена из клеток. Если этого не будет происходить, токсины и другие вредные вещества будут накапливаться в организме, нарушать работу внутренних органов и отрицательно влиять на здоровье и внешний вид кожи.

Проверьте работоспособность печени и почек

Если наряду с целлюлитом в теле присутствует отечность, например, ног или рук, это говорит о наличии лишней жидкости в организме, которую почки не в силах вывести.

Если целлюлит сопровождается варикозным расширением вен, стоит проверить функции печени. Поскольку именно варикоз является индикатором нарушения работоспособности печени. Нарушения в работе и почек, и печени приводят к образованию целлюлита за счет ограниченной способности или невозможности выводить токсины из организма.

Проверьте уровень железа в крови

Железодефицитная анемия — одна из частых, но неочевидных причин образования целлюлита. Это связано с тем, что при наличии железодефицита и, соответственно, дефицита кислорода в определенных тканях, провоцируется гипоксия в этом месте. Клетки не получают нужного дренажа, нужного выведения токсинов из застойных мест.

Повышать уровень железа необходимо на основании анализа крови. При небольшом отклонении восполнить дефицит поможет изменение рациона в сторону насыщения его продуктами с повышенным содержанием железа. Это прежде всего красное мясо, субпродукты (печень, почки, сердце), а также горький шоколад, орехи.

Если показатель железа значительно ниже нормы, следует обратиться к врачу за дополнительной диагностикой и назначением препаратов железа.

Избавьтесь от вредных привычек