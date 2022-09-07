Хирург назвала действенный метод избавиться от ожирения

Операция по уменьшению желудка — действенный метод избавиться от ожирения, рассказала бариатрический хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Мария Синеокая. Она пояснила «Ленте.ру», в каких случаях данный метод поможет потерять лишний вес, а когда операция не будет иметь эффекта.

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Бариатрические операции по уменьшению желудка показаны пациентам с индексом массы тела выше 35 и хроническими сопутствующими заболеваниями, уточнила Синеокая. Индекс массы тела от 40 и выше является абсолютным показанием к операции.

Во время операции хирурги удаляют две трети объема желудка, формируя из него тонкий рукав. После этого человеку требуется значительно меньше еды для насыщения, чем раньше. К тому же во время усечения желудка удаляется зона, отвечающая за выработку гормона грелина, вызывающего чувство голода, добавила хирург.

После уменьшения объема желудка процесс похудения может длиться до года. По словам Синеокой, за это время большинство пациентов теряют от 60 до 100 процентов лишнего веса. Почти у всех пациентов нормализуется артериальное давление, уменьшаются боли в суставах ног. До 50 процентов пациентов отмечают нормализацию уровня сахара в крови.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что человеку, решающемуся на подобную операцию, все равно потребуется выработать правильные пищевые привычки, в том числе с помощью психолога или психотерапевта. Это, по ее словам, имеет огромное значение для удержания веса и последующего его контроля. Если «раскормить» уменьшенный желудок, вес может постепенно начать возвращаться.