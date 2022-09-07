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2 часа назад

Раскрыта опасность носки одних и тех же трусов несколько дней подряд

Lenta.ru

Биохимик портала по уходу за кожей The Derm Review Элль Маклеман (Elle Macleman) раскрыла опасность ношения одних и тех же трусов несколько дней подряд. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

Раскрыта опасность носки одних и тех же трусов несколько дней подряд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе проведенного экспертами The Derm Review опроса более 1000 женщин было установлено, что 21 процент респонденток не меняет нижнее белье несколько дней подряд. При этом около 50 процентов участниц исследования старше 55 лет отметили, что ложатся спать в трусах, в которых они провели целый день. В то же время 24 процента опрошенных женщин в возрасте 25 лет заявили, что они не меняют упомянутый предмет гардероба после тренировки.

По словам Маклеман, это вызывает различные болезни и приводит к инфекциям. «У тех, кто ложится спать в трусах, которые они носили на протяжении всего дня, потенциально повышается риск появления молочницы, вагинита и бактериального вагиноза, — рассказала ученая. — А те, кто не меняет и не стирает нижнее белье после тренировки, могут заметить усиление запаха тела и появление прыщей».

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