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3 часа назад

Россиянам рассказали, чем опасны сахарозаменители

Москва24

Заменители сахара вредны для организма человека, передает BMJ. Ученые выяснили, что сахарозаменители могут стать причиной инфаркта и инсульта, а также возникновения острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Россиянам рассказали, чем опасны сахарозаменители
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Результат удалось получить в ходе исследования 103 тысяч французов. Участники эксперимента NutriNet-Santé в течение полугода три раза в неделю фиксировали данные о съеденной за день пище. Лишь 37% участников употребляли сахарозаменители. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался на 9% выше среднего.

Ранее кандидат медицинских наук рассказала, что частое употребление сладкого чая может привести к диабету. Она предупредила, что растворенный в жидкости сахар в разы быстрее всасывается в кровь.

Также врачи сообщили жителям, что причиной возникновения тяги к сладостям являются стресс и дефицит позитивных эмоций. По словам экспертов, за счет сахара в организме вырабатывается серотонин.

Здоровье,
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