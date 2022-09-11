5 причин, почему полезно видеть сны

Сон помогает нам запоминать информацию, осваивать новые навыки, способствует восстановлению организма. Но что насчет сновидений? Есть ли у них какая-то функция? Оказывается, они важны для нашего благополучия. Рассказываем подробнее.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сны помогают пережить стресс

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Нам чаще снятся эмоционально сильные ситуации, и тета-волны мозга во время сна с быстрыми движениями глаз (REM) являются одним из механизмов, позволяющих мозгу консолидировать такие воспоминания. Несмотря на то что видимые во сне ситуации выдуманы, чувства, сопровождающие их, вполне реальны, и сны могут помочь исцелить эти эмоции. Рассказы о снах направлены на то, чтобы избавиться от эмоций, вызванных ими. Это поможет вам справляться с эмоциями, особенно негативными, которые в противном случае могут вызвать стресс и тревогу.

Более того, во время сна восстанавливаются зоны мозга, связанные с эмоциями и памятью, так как мозг свободен от нейромедиатора, вызывающего стресс. Это позволяет заново обработать неприятные воспоминания в безопасной среде.

Даже у ночных кошмаров могут быть свои плюсы. Вызванные ими переживания являются так называемой генеральной репетицией. Это способ мозга подготовить вас к ужасным вещам, которые могут произойти. Как будто ум ожидает чего-то страшного, а затем пытается найти ответы. Но частые кошмары могут сигнализировать о проблемах с ментальным и физическим здоровьем, и в таком случае лучше обратиться к специалисту.

Способствуют решению проблем

Согласно модели активации-синтеза сновидений, которая была впервые предложена Дж. Алланом Хобсоном и Робертом Маккарли, во время фазы быстрого сна активизируются цепи мозга, что запускает миндалевидное тело и гиппокамп для создания ряда электрических импульсов. В них появляются случайные мысли, образы и воспоминания. Когда мы просыпаемся, наш активный разум объединяет различные образы и фрагменты воспоминаний из сна, чтобы создать связное повествование. В этом смысле сны могут провоцировать человека на установление новых связей, вдохновлять на новые идеи.

Сновидения могут помочь при депрессии

В исследованиях сна у недавно разведенных женщин с клинической депрессией исследователь Розалинд Картрайт и его коллеги обнаружили, что пациентки, которые вспоминали сны, где фигурировал бывший супруг или отношения, просыпались с приподнятым настроением. И у них было гораздо больше шансов выйти из депрессии, чем у тех, кто либо не видел снов о браке, либо не мог вспомнить свои сны. Одна из участниц исследования по имени Керн говорила, что в то время она была в сильном стрессе и сон помог ей осознать личные переживания. «Это не решило проблему, — говорит она, — но помогло взглянуть на нее с другой стороны».

Сны могут показать истинные желания

Зигмунд Фрейд, известный психоаналитик, считал, что сны — это дверь в подсознание, раскрывающая мысли, желания, мотивы. Он считал, что сны служат окном в подсознание сновидца. Психоаналитик также считал, что люди могут удовлетворять желания и побуждения, которые не всегда приемлемы в обществе, посредством сновидений.

Способствуют обучению

Человек учится во сне. Мозг реактивируется и объединяет только что полученные воспоминания и фрагменты информации. По мнению экспертов Гарвардской медицинской школы, если вы освоите какой-либо навык, а затем уснете, вы сможете добиться в этом деле большего успеха, чем если бы вы не ложились спать.