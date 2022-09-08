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58 минут назад

Тренер раскрыла способ сбросить вес и оставаться худым без тяжелых нагрузок

Lenta.ruиещё 1

Звездный тренер и диетолог Джеки Берк из Бостона, штат Массачусетс, раскрыла способ, который позволил ее клиентам сбросить вес и оставаться худыми без тяжелых нагрузок. Публикацией на эту тему она поделилась в личном TikTok-аккаунте, на который подписаны около 45 тысяч человек.

Раскрыт способ сбросить вес без тяжелых нагрузок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению 25-летней спортсменки, для достижения желаемой цели необходимо «работать умнее, а не усерднее». Исходя из этого она предложила соответствующую программу тренировок.

«Первый тип упражнений — низкоинтенсивные кардио. Большинство моих клиентов ходят для этого пешком. Я рекомендую совершать 30-60-минутные прогулки не реже пяти дней в неделю»,

— объяснила она и отметила, что для такой нагрузки также подойдет йога, эллиптический тренажер, беговая дорожка или велотренажер.

Далее в основе программы Берк лежат силовые тренировки, которые необходимо выполнять три раза в неделю «для наращивания мышечной массы» и «сведения к минимуму реакции организма на стресс».

Тренер также рекомендует заниматься кардио высокой интенсивности два раза в неделю в течение 20 минут. «Это полезно для вашего здоровья, но не нужно доводить себя до изнеможения, — сказала американка. — Работай умом, а не силой».

В августе эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина раскрыла способы накачать упругие ягодицы без изнурительных тренировок в спортзале и дополнительного оборудования. Логвина посоветовала тренироваться умеренно, но регулярно — три-пять раз в неделю. При этом три занятия должны быть с акцентом на ноги и ягодицы с проработкой большой, средней, малой и грушевидной мышц.

Здоровье,
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