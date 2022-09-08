Названы идеальные для профилактики осенних простуд продукты

Корректировка рациона и включение в него базилика и чеснока помогут в профилактике осенних простуд, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова. В беседе с радио Sputnik она назвала их идеальными продуктами для поддержки иммунитета в межсезонье.

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Диетолог посоветовала россиянам есть больше чеснока осенью, так как он является природным антибиотиком. По ее словам, исследования подтвердили, что этот продукт способен повышать сопротивляемость организма различным бактериями и вирусам.

Базилик также способствует укреплению иммунитета в сезон простуд, поскольку обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, продолжила Залетова. «При его употреблении вы повышаете защиту от гриппа и простуды, а также помогаете организму справиться с пищевыми инфекциями», — объяснила она.