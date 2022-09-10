Какие продукты нужно есть для здоровья поджелудочной железы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для поджелудочной железы.
Для этого органа самые полезные — омлеты, особенно с белковым компонентом, и творожные суфле-запеканки. По словам врача, поджелудочная их хорошо усваивает. Но ими всё равно нельзя злоупотреблять.
Дианова отметила, что «суперпродуктов», на которые стоило бы налегать, не существует. Должно быть отсутствие алкоголя, в меру калорийный и сбалансированный рацион.
«Какого-то суперпродукта, на который нужно налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом следуют другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — порекомендовала врач.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.