Какие продукты нужно есть для здоровья поджелудочной железы

«Какого-то суперпродукта, на который нужно налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом следуют другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — порекомендовала врач.