Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
50 минут назад

Какие продукты нужно есть для здоровья поджелудочной железы

Ferra.ruиещё 1

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты считаются самыми полезными для поджелудочной железы.

Какие продукты нужно есть для здоровья поджелудочной железы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого органа самые полезные — омлеты, особенно с белковым компонентом, и творожные суфле-запеканки. По словам врача, поджелудочная их хорошо усваивает. Но ими всё равно нельзя злоупотреблять.

Дианова отметила, что «суперпродуктов», на которые стоило бы налегать, не существует. Должно быть отсутствие алкоголя, в меру калорийный и сбалансированный рацион.

«Какого-то суперпродукта, на который нужно налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом следуют другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — порекомендовала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители