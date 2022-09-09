Тренер назвала способ избавиться от выпирающего живота

Как отмечает Иванова, не все физические нагрузки и диеты решают проблему выпирающего живота. По ее словам, в данной части тела присутствуют прямые, поперечные и косые мышцы, а со стороны спины находятся поясничные. При это они все соединены фасцией. Ее основная функция заключается в формировании так называемого корсета вокруг талии, поясняет спортсменка. От его состояния зависит внешний вид фигуры. Поэтому такие упражнения на пресс, как скручивания и гиперэкстензия, не помогают уменьшить объем живота, поскольку они оказывают нагрузку на поясницу.