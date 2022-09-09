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2 часа назад

Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла

Lenta.ru

Созревающая яйцеклетка, выходящая из лопнувшего фолликула, является причиной болей внизу живота у некоторых женщин, рассказала гинеколог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Виталина Давыдова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему каждая пятая женщина испытывает неприятные ощущения в середине менструального цикла.

Названа причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Давыдовой, гинекологи называют межменструальный синдром овуляторным синдромом. Он является разновидностью болей в середине менструального цикла, связанных с овуляцией.

Состояние, когда низ живота неприятно ноет, связано с процессом созревания яйцеклетки, рассказала Давыдова. В яичниках есть фолликулы, один из которых — доминантный — раз в месяц вырастает до больших размеров. Когда яйцеклетка выходит из фолликула, он лопается. Из-за этого и возникает боль: из-за разрыва оболочки, раздражения брюшины излившимся содержимым, сокращения маточных труб, подробно рассказала гинеколог.

«При сильной боли и плохом общем состоянии можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты, растительные седативные средства, спазмолитики, — посоветовала врач. — В любом случае, принимать лекарства нужно только после беседы с врачом».

Здоровье,
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