Названа причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла

Созревающая яйцеклетка, выходящая из лопнувшего фолликула, является причиной болей внизу живота у некоторых женщин, рассказала гинеколог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Виталина Давыдова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему каждая пятая женщина испытывает неприятные ощущения в середине менструального цикла.

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По словам Давыдовой, гинекологи называют межменструальный синдром овуляторным синдромом. Он является разновидностью болей в середине менструального цикла, связанных с овуляцией.

Состояние, когда низ живота неприятно ноет, связано с процессом созревания яйцеклетки, рассказала Давыдова. В яичниках есть фолликулы, один из которых — доминантный — раз в месяц вырастает до больших размеров. Когда яйцеклетка выходит из фолликула, он лопается. Из-за этого и возникает боль: из-за разрыва оболочки, раздражения брюшины излившимся содержимым, сокращения маточных труб, подробно рассказала гинеколог.