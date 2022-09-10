Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
55 минут назад

Эндокринолог рассказала, о чем сигнализирует желание сладкого

Вечерняя Москва

Зачастую желанием сладкого организм сигнализирует нам о голоде. Однако такие перекусы — не лучший вариант, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.

Эндокринолог рассказала, о чем сигнализирует желание сладкого
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сладости — это продукты, которые содержат простые углеводы, напомнила специалист. При поступлении в организм они быстро всасываются в пищеварительном тракте и повышают уровень глюкозы, то есть сахара в крови. Быстро наступает чувство насыщения. Для того чтобы такая пища переварилась и усвоилась, организму требуется минимум усилий. Поэтому сладости являются быстрым источником энергии. Но при этом поступившая глюкоза быстро утилизируется, и через короткое время нам снова хочется есть.

«Прием сладкой пищи через определенные механизмы в организме также вызывает чувство удовольствия. В связи с этим тяга к сладкому часто фиксируется в виде привычки пищевого поведения. Сладости содержат большое количество калорий и практически не содержат полезных веществ, клетчатки и строительного материала для клеток организма, поэтому не является предпочтительным продуктом в рационе питания»,

— пояснила врач.

Если у человека нет заболеваний, то сладости или любой добавленный сахар может присутствовать в рационе до 5–10 процентов от суточной калорийности пищи. Чтобы снизить тягу к сладкому, необходимо разнообразить свой рацион овощами, зерновыми, избегать больших перерывов в приемах пищи более трех-четырех часов. Также между основными приемами пищи можно делать перекусы.

«Если тяга к сладкому преимущественно утром, необходимо пересмотреть свой рацион питания в целом, исключить факт «заедания» стресса — например, перед отправкой на нелюбимую работу. Если вы ужинаете достаточно рано, то перед отходом ко сну, примерно за час, можно добавить легкий перекус. В качестве перекуса предпочтительнее выбирать фрукты, овощи, молочные продукты»,

— посоветовала собеседница «ВМ».

Врач-диетолог Мария Лаврова рассказала «Вечерней Москве», действительно ли кола способствует долголетию.

Здоровье,Мария Лаврова,Анна Куликова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители