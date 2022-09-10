Эндокринолог рассказала, о чем сигнализирует желание сладкого

Сладости — это продукты, которые содержат простые углеводы, напомнила специалист. При поступлении в организм они быстро всасываются в пищеварительном тракте и повышают уровень глюкозы, то есть сахара в крови. Быстро наступает чувство насыщения. Для того чтобы такая пища переварилась и усвоилась, организму требуется минимум усилий. Поэтому сладости являются быстрым источником энергии. Но при этом поступившая глюкоза быстро утилизируется, и через короткое время нам снова хочется есть.