Гинеколог назвала продукты, которые влияют на выработку эстрогенов

Эстрогены важны в работе репродуктивной функции и поддержании баланса гормонов в женском организме. Об этом гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина рассказала в беседе с «АиФ».

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Гормоны обеспечивают рост грудных желёз, здоровье волос, кожи и ногтей, женский тип телосложения и жировых отложений, высокий женский голос и другое.

Эстрогены влияют на успешное зачатие, регулируют менструальный цикл, овуляцию, развитие яичников.

В менопаузе уровень эстрогенов резко уменьшается, поэтому кожа женщины становится более сухой и морщинистой. Появляются перепады настроения и самочувствия.

Много фитоэстрогенов содержится в семенах льна и кунжута, в нуте, чечевице, арахисе, фасоли и горохе, а также в ячмене, пшенице и ржи.

Также эти вещества находятся в кураге, орехах, черносливе, брокколи, почти во всех видах капусты, в грушах, яблоках, цитрусовых, винограде и абрикосах.

Фитоэстрогенами богаты лук и чеснок, молочные продукты, особенно ряженка, кефир и творог. Также они находятся в красном мясе и рыбе, в кофе.