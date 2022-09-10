Что будет с организмом, если начать есть морские водоросли

Издание Eat this, not that! перечислило четыре эффекта, которые могут наблюдаться, если начать регулярно есть морские водоросли.
Всего две столовых ложки сушеных нори обеспечивают 77% дневной нормы этого вещества. Йод играет ключевую роль в функционировании гормонов щитовидной железы. Впрочем, некоторые виды морских водорослей могут содержать очень большое количество йода, поэтому важно не переборщить.
По словам экспертов, морские водоросли содержат ряд необходимых витаминов и минералов, включая витамин С, кальций, калий , фолиевую кислоту, тиамин, рибофлавин, медь, железо и магний.
Они богаты клетчаткой и сахарами, которые поддерживают здоровье кишечника и увеличивают рост числа «хороших» бактерий.
Эксперты отметили, что употребление морских водорослей было связано с понижением уровня холестерина и снижением риска ишемической болезни сердца.
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