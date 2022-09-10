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3 часа назад

Что будет с организмом, если начать есть морские водоросли

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! перечислило четыре эффекта, которые могут наблюдаться, если начать регулярно есть морские водоросли.

Что будет с организмом, если начать есть морские водоросли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вы получите много йода.

Всего две столовых ложки сушеных нори обеспечивают 77% дневной нормы этого вещества. Йод играет ключевую роль в функционировании гормонов щитовидной железы. Впрочем, некоторые виды морских водорослей могут содержать очень большое количество йода, поэтому важно не переборщить.

Вы получите много другого полезного, помимо йода.

По словам экспертов, морские водоросли содержат ряд необходимых витаминов и минералов, включая витамин С, кальций, калий , фолиевую кислоту, тиамин, рибофлавин, медь, железо и магний.

Морские водоросли могут улучшить здоровье кишечника.

Они богаты клетчаткой и сахарами, которые поддерживают здоровье кишечника и увеличивают рост числа «хороших» бактерий.

Вы можете снизить риск сердечных заболеваний.

Эксперты отметили, что употребление морских водорослей было связано с понижением уровня холестерина и снижением риска ишемической болезни сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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