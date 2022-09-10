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2 часа назад

Чем полезен имбирь для пожилых людей

РИА "ФедералПресс"

Для многих имбирь – розовая закуска к роллам. Но мало кто знает, что этот корень обладает множеством полезных свойств и помогает при ОРВИ и онкологии, рассказала врач-терапевт Ксения Остапчук.

Чем полезен имбирь для пожилых людей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Имбирь можно добавлять в чай вместе с лимоном и медом. Такой отвар облегчает симптомы ОРВИ и способствует выздоровлению.

В имбире много активных тонизирующих веществ, которые помогают избавиться от приступов тошноты и рвоты. А для того чтобы перестало укачивать в дороге, достаточно просто вдыхать аромат тертого имбиря.

«Кроме того, тертый имбирь очень благоприятно сказывается на суставах. Достаточно только сделать компресс и приложить на воспаленную область, например коленный сустав, как болевой порог будет снижен до минимума. Поэтому при артрите и артрозе имбирь будет очень кстати»,

– утверждает врач-терапевт Ксения Остапчук.

Этот корень содержит зерумбон – вещество, которое способствует снижению развития раковых клеток и замедляет рост метастазов. Поэтому при онкологии также рекомендуют употреблять имбирь.

«В целом имбирь омолаживает организм и тормозит естественные процессы старения, а еще в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают защищать организм от токсинов, поступающих в наш организм через медикаменты, продукты и окружающую среду»,

– говорит врач.

Имбирь используют в медицине, косметологии и кулинарии не просто так. Это чрезвычайно питательный и полезный продукт. Но не стоит забывать, что злоупотребление им вредно. Есть имбирь в больших количествах не нужно. Особенно осторожными стоит быть людям с мочекаменной болезнью, сообщает PensNews.

Здоровье,
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