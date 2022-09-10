Как чай может навредить вашему здоровью

Про чай часто пишут, как про полезный напиток. Но он может и негативно влиять на здоровье.

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Чай может нарушить циклы организма

В зависимости от вида, чай может содержать довольно много кофеина. А это вещество может взбодрить вас, когда не нужно.

Может увеличить риск рака пищевода

Известно, что употребление горячего чая связано с раком пищевода.

Может снизить уровень железа

Исследования показывают, что людям с анемией или любым другим типом дефицита железа не стоит злоупотреблять чаем. Напиток может ограничивать всасывание это вещества.

Может заставить вас чаще ходить в туалет

Согласно одному исследованию, мочегонные свойства зелёного и чёрного чая могут привести к дисбалансу электролитов и обезвоживанию.

Может привести к запору

Есть данные, что теофиллин, вещество, содержащееся в чае, может привести к желудочно-кишечным расстройствам.