Стоматолог Ожерельев: сон на боку меняет прикус и форму лица

«Поза для сна, безусловно, влияет на состояние зубов. Так, например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», — сказал Николай Ожерельев.