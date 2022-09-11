Ученые назвали способ снизить риск рака молочной железы

Физическая активность снижает риск развития рака молочной железы. К такому выводу пришли специалисты Национального института изучения здоровья, пишет British Journal of Sports Medicine.

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Ученые проанализировали данные нескольких десятков тысяч женщин с раком молочной железы. По их выводу, высокий уровень генетически предсказанной физической активности связан со снижением риска инвазивного рака груди на 41%, а физическая активность в течение трех и более дней в неделю уменьшает риск заболевания на 38%. При сидячем образе жизни опасность возникновения рака молочной железы увеличивается на 104%, отметили также специалисты.

По мнению исследователей, эти результаты показывают, что увеличение общей физической активности может снизить риск развития рака молочной железы. Эти изменения в поведении, вероятно, приведут к снижению заболеваемости раком молочной железы в будущем.