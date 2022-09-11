Три главных признака, что вы пьёте слишком мало воды

Вода - прекрасный напиток, в котором нет сахара и калорий и который так важен для нашего организма. Однако как понять, достаточно ли жидкости в день вы получаете?

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Доктор Стюарт Галлоуэй, эксперт по гидратации, перечислил три главных симптома обезвоживания. Первый - это неприятный запах изо рта, о чём многие могут не догадываться. Помимо этого, к таким признакам относятся сухость во рту и тёмная моча. По мнению специалиста, эти предупреждающие сигналы нельзя игнорировать.

К тому же недостаток воды может привести к проблемам со здоровьем. Например, к запорам, головным болям, мышечной усталости, инфекциям мочевыводящих путей. Из-за последнего могут также возникнуть осложнения вроде спутанности сознания, острого повреждения почек и пр. Всё это может привести к госпитализации или падениям, особенно у пожилых.

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что из-за обезвоживания у человека могут возникнуть перепады настроения, образоваться камни в почках. Мыслить он тоже может недостаточно ясно.

Благодаря получению достаточного количества воды организм лучше будет контролировать температуру тела. Также лучше станут функционировать суставы и спинной мозг.

Кроме того, благодаря воде из организма через пот, мочеиспускание и дефекацию выводятся отходы.