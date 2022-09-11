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31 минуту назад

Эндокринолог Янг рассказала, какие продукты помогут спастись от осенних простуд и хандры

Слово и Дело

Наступление холодов — серьезное испытание для организма. Как защитить себя от осенних заболеваний и грусти с помощью смены рациона, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

Какие продукты помогут спастись от осенних простуд и хандры
Фото: Слово и делоСлово и дело

По ее словам, в ежедневное меню стоит включить продукты, укрепляющие иммунитет: тыкву, арбузную редьку, мясные продукты, клюкву и квашеную капусту. Кроме того, Янг порекомендовала употреблять сливочное масло, дающее энергию и долгую сытость, а также богатую омега-3 жирными кислотами скумбрию, пишет «Доктор Питер».

Однако самый незаменимый продукт на осеннем столе — это печень трески, уверена врач. Субпродукт сдержит множество полезных веществ, которые способствуют повышению внимания, улучшению памяти и устойчивости к стрессам.

Здоровье,
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