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4 часа назад

Как ускорить потерю жира на животе после 40 лет

Ferra.ru

Лишний вес является распространённой проблемой, которая может возникнуть с возрастом, и после 40 лет избавиться от жира на животе становится сложной задачей. Специалист рассказал изданию Eat this, not that!, как это сделать.

Как ускорить потерю жира на животе после 40 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Похудеть после 40 лет так тяжело по нескольким причинам: скорость метаболизма снижается, а люди сами становятся менее активными физически. Так как же избавиться от жира на животе в таких условиях?

Есть больше овощей и фруктов

Овощи и фрукты также богаты антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу, приводящему к старению.

Хорошо спать

Сон имеет решающее значение для контроля веса и нормализации гормонов в организме.

Регулярно заниматься спортом

Нужно уделять упражнениям не менее 30 минут хотя бы пять дней в неделю.

Стараться как можно меньше сидеть на месте

Можно хотя бы просто вставать из-за стола каждый час.

Лучше постараться полностью привести образ жизни к здоровому, а не сидеть на диетах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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