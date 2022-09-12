Предельную норму кофе для человеческого организма назвала в своем Telegram-канала врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, этот напиток способен быть как лекарством, так и ядом.
«Предельная норма кофеина для среднего человека — до 400 миллиграмм. Это примерно четыре чашечки эспрессо, сваренного из арабики. В робусте кофеина традиционно больше, поэтому количество чашек стоит уменьшить», — написала она.
При этом оптимальным Павлова назвала употребление одной дозы любимого напитка (в том числе капучино, латте и други) около 15-16 часов. В этом время, по ее словам, обычно исчезает утренняя бодрость, а кофе сможет ее на время вернуть.
Врач добавила, что умеренное употребление кофеина способствует снижению риска возникновения болезни Альцгеймера и появления почечной недостаточности. Но в то же время от него могут быть и негативные последствия. Например, кофе может сузить кровеносные сосуды мозга, вызвав головную боль.
«С большой осторожностью надо подходить к этому напитку людям с повышенным кровяным давлением. Но в целом, если вам кофе нравится, у вас от него вырастают крылья за спиной, а сердце не пошаливает — то немного можно», — уточнила Павлова.