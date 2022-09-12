Российский врач рассказала о причинах обострения цистита

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала россиянам, по каким причинам осенью обостряется цистит и как этого избежать.
По словам специалиста, зачастую причиной острого цистита является локальное переохлаждение области промежности и малого таза. Как правило, при цистите воспаление ограничивается слизистой оболочкой стенки мочевого пузыря, что может вызываться не только инфекцией. Кроме того, воспалительный процесс может в дальнейшем перейти в хронический с регулярными обострениями.
"Локальное переохлаждение может снизить местный иммунитет, а это способствует размножению патогенной флоры. <...> Мужчины старшего возраста с аденомой предстательной железы тоже в зоне риска", – пояснила Демьяновская.
Так, первым симптомом заболевания является частое и болезненное мочеиспускание, за которым могут последовать боль в пояснице и повышение температуры. Отмечается, что при обострении под полный запрет попадают местное использование грелок, принятие горячих ванн и походы в баню, поскольку при высокой температуре воспалительный процесс развивается быстрее и сильнее. Лучше при появлении признаков сразу обратиться к специалисту, пишет издание "Известия".