Российский врач рассказала о причинах обострения цистита

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала россиянам, по каким причинам осенью обостряется цистит и как этого избежать.

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По словам специалиста, зачастую причиной острого цистита является локальное переохлаждение области промежности и малого таза. Как правило, при цистите воспаление ограничивается слизистой оболочкой стенки мочевого пузыря, что может вызываться не только инфекцией. Кроме того, воспалительный процесс может в дальнейшем перейти в хронический с регулярными обострениями.

"Локальное переохлаждение может снизить местный иммунитет, а это способствует размножению патогенной флоры. <...> Мужчины старшего возраста с аденомой предстательной железы тоже в зоне риска", – пояснила Демьяновская.