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4 часа назад

Российский врач рассказала о причинах обострения цистита

Vse42.ru

Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала россиянам, по каким причинам осенью обостряется цистит и как этого избежать.

Российский врач рассказала о причинах обострения цистита
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, зачастую причиной острого цистита является локальное переохлаждение области промежности и малого таза. Как правило, при цистите воспаление ограничивается слизистой оболочкой стенки мочевого пузыря, что может вызываться не только инфекцией. Кроме того, воспалительный процесс может в дальнейшем перейти в хронический с регулярными обострениями.

"Локальное переохлаждение может снизить местный иммунитет, а это способствует размножению патогенной флоры. <...> Мужчины старшего возраста с аденомой предстательной железы тоже в зоне риска", – пояснила Демьяновская.

Так, первым симптомом заболевания является частое и болезненное мочеиспускание, за которым могут последовать боль в пояснице и повышение температуры. Отмечается, что при обострении под полный запрет попадают местное использование грелок, принятие горячих ванн и походы в баню, поскольку при высокой температуре воспалительный процесс развивается быстрее и сильнее. Лучше при появлении признаков сразу обратиться к специалисту, пишет издание "Известия".

Здоровье,
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