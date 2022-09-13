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2 часа назад

Врач назвала самую опасную зелень для пожилых

Москва24иещё 1

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с Москвой 24 назвала петрушку самой опасной зеленью для пожилых людей.

Врач назвала самую опасную зелень для пожилых
Фото: М24М24

Эксперт отметила, что она растет на грядках практически у всех дачников, многие ее сушат. Но у пожилых людей часто имеются проблемы с почками. Поэтому в преклонном возрасте лучше не злоупотреблять петрушкой, советует Аплетаева.

"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы", – предупреждает врач.

Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием. Либо, если уже есть наличие камней, это способно вызвать ухудшение имеющейся проблемы у человека.

Марина Аплетаева – врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

Специалист добавила, что самой безвредной зеленью является укроп.

"Это самая безопасная во всех отношениях зелень, которая практически не имеет противопоказаний, в том числе и возрастных", – заключила Аплетаева.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о двух запретных продуктах для людей старше 60 лет. В частности, она рекомендовала исключить из рациона курагу и инжир. Эксперт объяснила, что в обоих этих продуктах содержится большое количество сахара. Если часто их есть, то концентрация глюкозы в крови может повыситься, в результате чего не исключено развитие диабета.

Здоровье,Марият Мухина,
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